Ultime Notizie – Trump a kermesse Vox | “Difesa confini e agenda conservatrice”

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è stato insieme a Giorgia Meloni e Viktor Orban tra i leader internazionali che hanno inviato un video-messaggio alladi Vox, che si tiene nel fine settimana a Madrid. Nel video registrato a bordo di un aereo e di soli 38 secondi,ha elogiato il leader di Vox, Santiago Abascal per “l’incredibile lavoro che fa”. “Stiamo tutti vivendo una situazione particolare. Dobbiamo assicurarci di difendere ie promuovere una buona”, ha proseguito l’ex presidente.ha poi assicurato che “la Spagna è un grande Paese” ed è così che vuole “continui ad essere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: costa dolci volley ...TEMI: corteo udine manifestazione udine no green pass no green pass udineudineTornano i no green pass, tra loro anche un comitato di studenti In Friuli la finale ... Ucraina ultime notizie.Traffico su ponte Crimea torna regolare. Missili russi su Zaporizhzhia, 12 ... l’ultima in ordine di tempo è stata la cantante Shakira. La terza è che si tratti di un vero e proprio coming out: se così fosse, sarebbe davvero un gesto di straordinario coraggio.La nuova edizione di Ballando con le stelle, ovviamente sempre con Milly Carlucci a fare da padrona di casa, ha preso il via sabato 8 ottobre 2022 su Raiuno. Questa volta, però, le polemiche erano ...