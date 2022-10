Ultime Notizie – Salernitana-Verona 2-1 | Dia gol decisivo al fotofinish

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. Con questo risultato la squadra di Nicola sale a 10 punti mentre quella di Cioffi resta a 5.in vantaggio al 18? con Piatek che raccoglie con un'ottima sponda di testa il lancio di Sepe, poi serve Bonazzoli che salta l'uomo e ricambia l'assist, il polacco entra in area e batte Montipò. Ilreagisce e colpisce una traversa con Gunter. Poi nella ripresa al 56? ilpareggia con Depaoli che si avventa sulla sfera e sigla l'1-1. La doccia fredda per ilarriva al 94? con Dia che calcia a giro sul palo lontano e batte Montipò per il 2-1 finale.