Udinese | Sottil | «Non facile rimontare | vi spiego come abbiamo fatto»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo il 2-2 in rimonta contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Andreaha parlato a Dazn dopo-Atalanta. RIMONTA – «Non èun 2-0 contro l’Atalanta, chi è entrato ha dato spinta ed energia decisive per riprendere la gara. Sapevamo del loro atteggiamento difensivo, nel secondo tempomesso meglio palla alle spalle dei centrocampisti loro. La mia rosa è competitiva e mi consente tante scelte. Dobbiamo essere sempre più intensi e pungenti davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ennesima rimonta della squadra di, Gasperini momentaneamente in testa alla classifica UDINE Ritmo, gol, emozioni. La concretezza dell'Atalanta e il cuore dell'. Finisce pari la sfida d'...2 Atalanta 2(3 - 5 - 2): Silvestri 5.5; Perez 6.5, Bijol 6, Ebosse 5.5; Pereyra 6.5 (41'st Ehizibue sv), ... Allenatore:7. ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello 6; Okoli 6, ...Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, analizza ai microfoni di DAZN il 2-2 contro l'Atalanta: "Sono molto soddisfatto, ai punti abbiamo fatto molto di più: Silvestri non ha fatto una parata ma il ...Pareggio pirotecnico tra friulani e orobici: l’Udinese non muore mai, i nerazzurri si fanno rimontare due reti di vantaggio. Festa agrodolce per Gasperini alla 300esima panchina con la Dea.