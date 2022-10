Udinese | Deulofeu | «Possiamo vincere sempre Ma oggi abbiamo sofferto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’attaccante dell’ha parlato ai canali ufficiali friulani dopo il pareggio con l’Atalanta Le dichiarazioni didopo il pari spettacolare con l’Atalanta: ANALISI – «Sono convinto cheed è un bel segnale da parte di una squadra che non molla. E’ stata una partita sofferta contro una grande squadra. Dobbiamo dar valore a questo pareggio dopo sei vittorie consecutive, ci sta. Non tutte le partite sono meravigliose come quelle contro la Roma,pareggiato. Pensiamo già alla prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24.