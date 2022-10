Ucraina | Zelensky pubblica il video dei soccorsi dopo l’attacco a Zaporizhzhia | “Il mondo deve vedere”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha condiviso su Facebooke foto che ritraggono la distruzione inflitta la notte scorsa alla città didalmissilistico russo. “Illa verità. Un attacco missilistico sulla popolazione civile diha distrutto case residenziali e private, dove la gente dormiva di notte, viveva e non attaccava nessuno. L’non ha mai voluto questa guerra. L’non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno Stato terrorista”, ha scritto il presidente ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È il 228° giorno di guerra ine dopo l'attacco al ponte di Kerch che collega Crimea e Russia, considerato strategico per ... Il presidente ucraino Volodymyrironizza dopo l'esplosione: "...Davanti alla legge e alla gente', afferma. Come è noto, secondo il segretario del ... 421 bambini uccisi da inizio invasione Almeno 421 bambini sono stati uccisi dalle forze russe in...Così su Facebook il presidente ucraino condividendo un video dell'attacco a Zaporizhzhia L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L’Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con ...È di 13 morti e 87 feriti, tra cui 10 bambini, il bilancio dell'attacco sferrato nella notte su Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Lo hanno confermato le autorità ucraine, secondo cui un raid mis ...