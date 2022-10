Ucraina | Usa | “Armageddon? Nessun segno che Putin voglia usare armi nucleari”

Leggi su italiasera

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono nuove notizie” o “indicazioni” che il presidente russo Vladimirabbia preso “la decisione di”. Lo ha dichiarato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un’intervista all’Abc. Kirby non ha nascosto che “la posta in gioco sia molto alta in questo momento”, ma gli avvertimenti del presidente Joe Biden su un possibile “” non si basano su alcun nuovo sviluppo e l’Amministrazione non prevede una minaccia imminente. “Non abbiamo visto nulla che ci faccia fermare a riconsiderare la nostra postura strategica nucleare”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.