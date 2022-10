Ucraina | Rosato | ' puristi pace guardino a obiettivi civili colpiti da russi'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Le forze russe hanno bombardato anche stanotte un'area residenziale, a Zaporizhzhia, uccidendo almeno 13 persone. Sempre, per seminare terrone e dolore. Lo dico per idellaa senso unico che si scandalizzano del perché gli Ucraini non si fermeranno fino ad aver liberato tutti i loro territori occupati". Lo scrive sui social il presidente di Iv Ettore

Il Sannio Quotidiano

In base a quanto disposto dal Regolamento, la seduta sarà presieduta dall'onorevole Ettore... dalla crisi energetica e per sopportare questi pesanti effetti della guerra in'. 8 ore fa ...Dobbiamo rimanere saldamente al fianco di Zelensky e della resistenzaall'insensata e ... sui social il Presidente di IV EttoreLo dico per i puristi della pace a senso unico che si scandalizzano del perché gli Ucraini non si fermeranno fino ad aver liberato tutti i loro territori occupati". Lo scrive sui social il presidente ...Da Meloni a Salvini, al M5s, passando per Pd, Italia Viva e Più Europa, Fi concordi. Ma il leader della Lega: "Il prossimo governo italiano ...