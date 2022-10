Ucraina | Papa | Pericolo di guerra nucleare | impariamo dalla storia | Missili su Zaporizhzhia e bombe nel Donetsk

RaiNews

I media ucraini: 'Arresti di militari a Mosca, segnali di possibile golpe'. Lavrov: 'Per la Russia la guerra nucleare è inaccettabile, l'Occidente non distruggerà la nostra ...Intanto il ritmo della controffensivafa sperare i governi occidentali e gli esperti militari che la guerra possa finire prima di Natale . A confermarlo è il quotidiano inglese Times che ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 228 - Papa Francesco: su pericolo nucleare perché non imparare da storia - Papa Francesco: su pericolo nucleare perché non imparare da storia I tempi di adesione alla NATO da parte dell’Ucraina, secondo IlCommissario europeo Breton, si allungano e non sarà possibile l’adesione finché ci sarà la guerra. Dopo la presentazione della domanda di ...La guerra in Ucraina giunge al 228esimo giorno. Un attacco missilistico notturno a Zaporizhzhia ha causato la morte di "17 persone". Almeno tre civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in segu ...