Ucraina | Mosca | L' Ue pagherà il rifiuto all' energia russa per 20 anni | Missili su Zaporizhzhia e bombe nel Donetsk

Papa Francesco: 'Pericolo di guerra nucleare, impariamo dalla storia'. I media ucraini: 'Arresti di militari a, segnali di possibile golpe'. Lavrov: 'Per la Russia la guerra nucleare è ...Nessun dubbio da: 'L'è uno stato terrorista'. Attacco russo vicino Zaporizhzhia, colpiti edifici civili: morti e feritiLa guerra in Ucraina giunge al 228esimo giorno ... delle conseguenze negative di aver rifiutato l'energia russa per i prossimi 10-20 anni. E intanto a Mosca, sabato, sono scattati arresti di personale ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...