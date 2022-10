Ucraina | missili su Zaporizhzhia nella notte | 17 morti

RaiNews

... nel sud dell'. Il bilancio, provvisorio, è stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario del Consiglio comunale della città. Almeno 10sono esplosi in una zona ...... "Per la prima volta dai tempi della crisi deia Cuba c'è la minaccia di un 'Armageddon' nucleare", ha detto il presidente americano Joe Biden . La guerra in, le tensioni globali: ... Live guerra in Ucraina: Mosca nomina il generale Surovikin, un "falco", a capo delle operazioni Bombardamento russo, l'impianto alimentato con un generatore a gasolio. Ha un'autonomia residua di soli 10 giorni: "Fate presto" ...Diciassette persone sono morte in seguito a un attacco missilistico notturno a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Il bilancio provvisorio è stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario ...