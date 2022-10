Ucraina | missili su Zaporizhzhia | 17 morti - Media Kiev | Arresti di militari a Mosca | segnali di possibile golpe

(Di domenica 9 ottobre 2022) Lavrov: 'Per la Russia la guerra nucleare è inaccettabile. L'Occidente non distruggerà la nostra ...

RaiNews

Lanci ditra le due Coree; attacco con camion - bomba al ponte di Kerch, che collega Russia e Crimea, e controffensiva di Kiev inper riconquistare territori con un'avanzata che potrebbe ...Lavrov: 'Per la Russia la guerra nucleare è inaccettabile. L'Occidente non distruggerà la nostra ... Live guerra in Ucraina: Mosca nomina il generale Surovikin, un "falco", a capo delle operazioni Bombardamento russo, l'impianto alimentato con un generatore a gasolio. Ha un'autonomia residua di soli 10 giorni: "Fate presto" ...Diciassette persone sono morte in seguito a un attacco missilistico notturno a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Il bilancio provvisorio è stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario ...