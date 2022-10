Ucraina | Cuperlo | ' cercare negoziato | non si vince guerra contro potenza nucleare'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Se tornassi indietro sosterrei l'nella sua resistenza", ma "c'è un'escalation in atto, sono passati sette mesi e di fronte ad un rischio atomico concreto la responsabilità della politica, dell'Europa e di tutti è di dire: adesso, nel sostegno trasparente, coerente, alla resistenza del popolo ucraino, ricerchiamo la strada di un possibilee anche di un compromesso: puoire sul campo unaunaatomica che dispone di seimila testate nucleari sul territorio dell'Europa? La risposta semplicemente è no". Lo ha affermato Gianni, del Pd, ospite di 'In mezz'ora in più'.

