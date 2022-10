Twindemia | che cos’è e che possibilità c’è che si verifichi in Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) . A dirlo è Christian Wiedermann dell’Ist. di Medicina Generale di Bolzano Negli anni precedenti, grazie all’uso delle mascherine, non si è praticamente diffuso il virus dell’influenza comune. Quest’anno, dunque, rischiamo la doppia circolazione di Covid e influenza stagionale. La, epidemia gemellare, è quindi un rischio concreto. Christian Wiedermann dell’Istituto di Medicina Generale e Public Health di Bolzano ha detto: “In autunno e inverno in Alto Adige potremmo riscontrare più infezioni simultanee causate da diversi virus respiratori. Spesso una doppia infezione comporta un decorso più grave della malattia e anche un incremento della mortalità”. Leggi anche: AUMENTO DELL’INCIDENZA DEI CASI COVID, COSA HA DETTO GIANNI REZZA Sempre Wiedermann ha spiegato che “In Inghilterra sono state rilevate doppie infezioni virali in circa l’8% dei pazienti che hanno ...

