“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di domenica 9 ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 311979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione ...

Fanpage.it

per Dalot, Milan e Juve rischiano: il portoghese ha scelto il Barcellona Dalot ed Eriksen © LaPresseÈ il caso di Diogo Dalot, che al Milan ci è già stato tutto sommato con buoni risultati.Non c'entra l'allenatore in panchina, io sarò allo stadio ma Matteo è un grande sottogli ... E' arrivato da un mese, ci stiamo lavorando come. Sono convinto che ha una visione del gioco e ... Tutti pazzi per la Serena Bortone di Barbara Foria a Tale e Quale Show VIAREGGIOSono stati 24.000 i visitatori della seconda edizione della Fiera Internazionale del Fuoristrada nello scorso fine settimana. Sul viale Europa, marina di Levante, gli stand erano più di 75, c ...Antonio Cassano e Bobo Vieri sono tornati a parlare del Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Ventola e Adani. I due ex calciat ...