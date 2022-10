(Di domenica 9 ottobre 2022) Caro Leo, in Giappone hanno fatto tutto per far vincere matematicamente il mondiale a… “Beh, non esageriamo....

Calciomercato.com

E il Circus soffre' è il titolo del commento firmato a Leosu Il Resto del Carlino : 'Hanno ... Anche con unin formato Tsunoda, la Red Bull è stata più veloce della Ferrari '.1 Caro Leo, tu hai capito chi abbia vinto il Gp di Singapore 'In pista sicuramente Perez. Fuori, boh'. ...era dietro e per una volta ha guidato male, era una occasione da cogliere'. ... Turrini a CM: 'Verstappen campione, ma aveva già il titolo in tasca. Ferrari, ormai Binotto somiglia ad Allegri' “Beh, non esageriamo. Max ce l’aveva in tasca da un pezzo, il titolo”. Sì, ma stavolta la penalità a Leclerc è stata inflitta in tempo reale, per il taglio della chicane in extremis! “Conviene essere ...Suzuka, 9 ottobre 2022 - Max Verstappen parte in pole position nel Gp di Formula 1 del Giappone, quintultima gara del Mondiale. Suzuka offre al campione del mondo della Red Bull la possibilità di conq ...