Turismo | ecco cosa pensano i visitatori dell’Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’Italia è tra le mete preferite per le vacanze dei turisti stranieri in Europa. In particolare attrae di più i cittadini d’oltreoceano, con il 75 per cento degli americani e addirittura l’88 per cento dei brasiliani che la indicano come la destinazione prescelta tra quelle del Vecchio Continente. Tra gli europei, i più propensi a viaggiare in Italia sono francesi (74 per cento), tedeschi (70 per cento) e inglesi (65 per cento). Emerge dallo studio condotto da Istituto Piepoli per ConfConfcommercio su un campione rappresentativo di viaggiatori stranieri. L’indagine sarà presentata al TTG Travel Experience di Rimini. Gli stranieri scelgono l’Italia perché la ritengono una meta “interessante, accogliente e sicura”. Le preferite sono le grandi città d’arte: Roma, Firenze, Venezia, Pisa oltre a Milano e Napoli. Vanno forte mete turistiche come Sicilia, Costiera ...