Trump saluta Vox | ‘Difendiamo le nostre frontiere’

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 ottobre 2022) MADRID – “Tutti stiamo vivendo una situazione singolare, nella quale abbiamo bisogno di difendere lefrontiere e promuovere una buona agenda conservatrice”. E’ quanto dice Donald, ex presidente degli Usa, in un video-messaggio di sostegno al partito ultra conservatore spagnolo Vox inviato alla kermesse in corso a Madrid. “La Spagna è un grande Paese e vogliamo che continui ad esserlo, quindi complimenti a Vox per tutti i messaggi straordinari che sta difendendo in Spagna e nel mondo”, aggiunge poi, che ringrazia direttamente il leader di Vox, Santiago Abascal. L'articolo L'Opinionista.