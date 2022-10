Trapianto di midollo dalla Russia alla Calabria | 55enne italiano salvato dalla leucemia da un uomo di Mosca

La leucemia lo aveva portato in un temibile vicolo cieco: malattia in forma gravissima, praticamente incurabile, se non con un complicato o inverosimiledi. L'operazione di per sé ...Si tratta di undi cellule staminali che vengono estratte dal proprioosseo e iniettate dietro al bulbo oculare. L'obiettivo è quello di ricostruire il nervo ottico, facendo in modo ...Se questa storia l’avessimo raccontata prima del 24 febbraio non avremmo certo lesinato enfasi. Nel titolo avremmo usato come minimo la parola miracolo e tra le righe avremmo aggiunto ...I social sono sempre più il luogo dove la gente comune interagisce, fa amicizie, conosce un prodotto attraverso la pubblicità degli influencer e lo acquista. I giovani, ma anche la gente più matura, a ...