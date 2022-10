Totti e Ilary | prima udienza su borsette e Rolex | per il divorzio sarà guerra legale

(Di domenica 9 ottobre 2022) FrancescoBlasi, al via la battagliaper la separazione. In attesa che una delle parti presenti il ricorso per la giudiziale, ladata da segnare è quella del 14 ottobre 2022, quando si svolgerà l’preliminare davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrimedisparite dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

in tribunale il 14 ottobre: prima udienza per la separazione e lo scambio borse - Rolex Appassionata di sport 'Sono felice di essere riuscita a raggiungere questo invidiabile traguardo ...Leggi anche >in tribunale il 14 ottobre: prima udienza per la separazione e lo scambio borse - Rolex Elodie: 'Solo una conoscenza per il momento E ancora, Iannone pubblica nelle sue ...La data della prima udienza in tribunale per Ilary Blasi e Francesco Totti, che si affronteranno per la restituzione delle borse della conduttrice.È già iniziata la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi in attesa che arrivi l'istanza di separazione ...