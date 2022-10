Totti-Blasi | vendetta social contro Ilary e non solo | la tensione sale alle stelle

(Di domenica 9 ottobre 2022) La separazione tra Francescovive un altro capitolo che alimenta il gossip. I rapporti tra l’ex capitano giallorosso e la famiglia della conduttrice dell’Isola dei Famosi sono sempre più tesi. E al mondo del web non è sfuggito un dettagliodavvero incredibile… La novitàFrancesconon segue più su Instagram le sorelle di, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti (Ivan e Tiziano). Lo sgarbonon è sfuggito agli utenti più attenti che ormai da inizio estate seguono con particolare attenzione gli sviluppidella separazione più chiacchierata. Aspetto non di poco conto soprattutto in un’epoca digitale come quella che stiamo vivendo. Senza dimenticare che Silvia ...

