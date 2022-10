Totti-Blasi | la prima udienza il 14 ottobre | in tribunale per la separazione | al centro le borse e i Rolex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Per tutta l’estate, da quando hanno annunciato con comunicati diversi la fine del loro matrimonio, non si è fatto altro che parlare di Francesco, l’ottavo re di Roma, e Ilary, la nota showgirl e conduttrice. Ora, tra muri di silenzi, tradimenti, nuove fiamme,‘sequestrate’ e furti dic’è una data: il 14, come ha riportato Il Corriere della Sera, i due si presenteranno per lavolta inper l’. Quella sulla lorodopo ben 20 anni di amore. Le‘sequestrate’ di Ilarye iportati via Francescoe Ilaryil prossimo 14dovranno presentarsi ...