(Di domenica 9 ottobre 2022) Riscatto doppio. Con l'auspicio che là dietro questa sia la colonna portante di un nuovo ciclo capace di restituire stabilità e sicurezza alla fase difensiva. Doppio perché in una partita sola Fikayo ...

La Gazzetta dello Sport

E, fra questi singoli, più di una volta ha spiccato negativamente proprio. Brutte situazioni a cui non era abituato lui, tanto meno allenatore e tifosi. Disattenzioni banali, persino errori ...Esaurita la carica ridotta,sui suoi passi lasciando campo e gioco al Milan. Nella sfida ... è l'inevitabile epilogo: al culmine di un angolo e di un sinistro di Giroud,stoppa di petto e ... Torna Tomori, torna il muro Milan. E ora c’è il “suo” Chelsea da stoppare Ieri pomeriggio il Milan ha battuto la Juventus grazie ai gol di Tomori e Brahim Diaz, l’allenatore rossonero ha schierato una formazione inedita. Il Milan torna alla vittoria battendo la Juventus 2-0 ...Con la vittoria per 2-0 ai danni della Vecchia Signora il Milan torna a vincere mantenendo la porta inviolata dopo un inizio in controtendenza ...