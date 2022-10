Torna il maltempo | allerta meteo in undici regioni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo le belle giornate e l'aumento delle temperature su tutto lo Stivale, che hanno caratterizzato le prime due settimane di ottobre,il. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di rischio. Per domani, 10 ottobre...

la pioggia su Torino e sul Piemonte - Centro Meteo Italiano Meteo Torino, la situazione Buona ... poi possibili nuovo cambio circolatorio con ritorno del, ma confermare. Rimani sempre ...La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 22 di oggi, domenica 9 ottobre fino alle 22 di domani, lunedì 10 ottobre. Su ...Il maltempo torna a colpire l'Italia, soprattutto con temporali più intensi al Sud. L'arrivo di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale ha spinto la Protezione Civile a diramare un av ...La Protezione civile ha diramato allerta meteo per temporali per domani, lunedì 10 ottobre, complice il maltempo che investirà nelle prossime ore ...