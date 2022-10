Torino - Empoli 1 - 1 | un punto d' oro che lascia l' amaro in bocca - Sport - Calcio - lanazione it

Iltrova il pari 1 - 1 nel finale contro l'. I toscani subiscono la rete del pari al 90' su una carambola di Lukic che pareggia la rete di Destro al 49'. Con questo punteggio la squadra di ...Il Toro domina il primo tempo, creando occasioni su occasioni, l'passa in avvio di ripresa al primo tiro in porta. I granata pareggiano al novantesimo grazie a un fortunoso ...Il Torino ha perso gli ultimi tre match di campionato: l’ultima volta che ha registrato almeno quattro sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2020 (sei in quel ...l'Empoli trova il quarto risultato utile di fila in trasferta. Ora i granata si prepareranno per il derby della Mole contro la Juventus in programma sabato prossimo, mentre Zanetti attenderà il Monza ...