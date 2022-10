Torino Empoli 1-1 | Lukic risponde alla rovesciata di Destro | finisce pari

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Al Grande, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico Grandesi affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1? COMINCIA LA PARTITA – Il primo pallone è dell’1? SUBITO TORO – I granata partono forte, Aina va al tiro e impegna Vicario, conquistando il primo corner 6? TENTATIVO– La squadra di Juric questa volta va a sinistra e tenta il tiro Lazaro, con il pallone che non inquadra la porta 8? OCCASIONE– Altra pgol creata dai padroni di ...