Torino Empoli 1-1 | la conferenza stampa di Paro vice allenatore granata

(Di domenica 9 ottobre 2022): «Siamo contenti di aver segnato alla fine, noi, per una volta, anche perché perdere sarebbe stato brutto». Lele deldelMatteoha parlato inal termine del match traedterminato con il punteggio di 1 a 1. Ecco lele del: VALUTAZIONE PARTITA – «Nel primo tempo loro hanno cambiato qualcosa, noi abbiamo fatto un’ottima partita e creato tanto. Abbiamo dominato. Nella ripresa l’ci ha fatto gol con un’azione un po’ rocambolesca, non ho ancora fatto valutazioni su Djidji e su Milinkovic-Savic. Ma siamo stati bravi a giocare con ...

Le parole del vice allenatore delMatteo Paro ha parlato in conferenza stampa al termine del match traedterminato con il punteggio di 1 a 1. Ecco le parole del vice allenatore ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12,* 11, Fiorentina 9, Spezia e* 8, Lecce 7, Salernitana 7, ...Vicario e Luperto sbagliano il disimpegno, la palla sbatte sul corpo di Lukic e assume una traiettoria beffarda che va ad infilarsi in rete I toscani si sono portati in vantaggio ad inizio ripresa gra ...Ci prova Vlasic con un colpo di testa da buona posizione all’80’, ma la sua conclusione è debole e centrale. Il Torino prova la reazione. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 90' ad opera di ...