Tiro a volo | Mondiali 2022 | Diana Bacosi tra le prime otto! Cinque Paesi per quattro pass olimpici!

(Di domenica 9 ottobre 2022) Proseguono isenior di, in corso ad Osijek, Croazia: oggi, domenica 9 ottobre, sono terminate le eliminatorie delle prove individuali dello skeet che nel pomeriggio assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, altre carte olimpiche. Saranno in tutto 8 iin palio, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si va avanti dunque con lo skeet individuale e ci sono buone notizie per i colori azzurri: al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni tra le tiratrici italianeavanza al Ranking Match, in cuisi contenderanno iolimpici a disposizione. Eliminate Chiara Di Marziantonio e Chiara Cainero. In testa con 123/125 c’è la ...

Alla ripresa ci mette subito la firma Tortorella, bravo a battere Vascello con un precisoal. Il brasiliano, classe 2022, segna così al suo esordio stagionale in gare ufficiali. Dal 7 ...La ripresa inizia con la perla di Tortorella, bravo a battere Vascello con un precisoal. Al 7' il Pordenone perde Della Bianca per espulsione, ma il Lecco non sfrutta i 2' in superiorità ...Per quanto concerne il match, il Milan va in vantaggio, in maniera anche fortunosa, con Tomori che intercetta il tiro di un compagno e sigla l’1-0 a pochi secondi dall’intervallo. Il raddoppio arriva ...L’Arena Garibaldi resta uno stadio mai vincente per il Parma in serie B, ma il punto conquistato oggi a Pisa ha il suo peso e la sua importanza, non solo per la classifica. Lo 0-0 finale è il terzo ri ...