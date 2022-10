Tiro a volo | Diana Bacosi | “Ho lavorato tutto l’anno per questo risultato” Andrea Benelli | “Impresa degna della campionessa che è”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022)ancora alle Olimpiadi: il titolo mondiale le regala in omaggio anche il pass per la rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Un modo perfetto, insomma, per prendersi la seconda medaglia d’oro iridata. Ed è proprio lei ad esprimere tutta la sua gioia in parole formali, ma di chiaro aspetto sorridente. Così laolimpica di Rio 2016 al sitoFITAV: “Sono soddisfatta di me stessa perchéè quello per cui hoper. Un lavoro serio, meticoloso impegnativo a cui ho dedicatoil tempo a mia disposizione. Sono contenta di come ho affrontato la gara, la semifinale e la finale e voglio godermi tutte le belle sensazioni che sto provando ora, condividendole con ...