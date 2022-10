(Di domenica 9 ottobre 2022) Tom, ex star di Smallville, farà parte delThe, il progetto-off di. Neldi The, la-off ideata come prequel di, ci sarà anche Tom. L'annuncio è stato compiuto durante un panel dedicato al progetto targato The CW che si è svolto al New York Comic-Con 2022. Nel nuovo show Tomavrà la parte del patriarca Samuel Campbell, personaggio che inera stato interpretato da Mitch Pileggi, ovvero il padre di Mary Campbell, la cui storia verrà raccontata in The, e nonno di Dean e Sam. La star di ...

Movieplayer.it

Nel cast di, la serie spin - off ideata come prequel di Supernatural, ci sarà anche Tom Welling . L'annuncio è stato compiuto durante un panel dedicato al progetto targatoCW che si è svolto ...La star diDrake Rodger è convinto che la serie prequel di Supernatural sia paragonabile a Breaking Bad . Con l'aiuto della voce narrante di Dean Winchester (Jensen Ackles), lo show seguirà le ... The Winchesters: Tom Welling nel cast della serie spin-off di Supernatural Tom Welling, ex star di Smallville, farà parte del cast della serie The Winchesters, il progetto spin-off di Supernatural. Nel cast di The Winchesters, la serie spin-off ideata come prequel di Superna ...The Winchesters Meg Donnelly, Drake Rodger, Jensen Ackles and Rob Thompson on Supernatural's legacy, new characters, Tom Welling, and Castiel.