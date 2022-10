The Walking Dead | Dead City | svelate le prime foto e il mese previsto per l' uscita

Primo dei tre sequel spinoff diDead che approfondiranno le storie di alcuni protagonisti, Dead City vedrà Maggie e Negan costretti a sopravvivere in una New York davvero apocalittica. La città si mostra in tante prime ...... 'Unforgettable', 'Our Love Is Here To Stay', 'OnSunny Side OfStreet', 'Non Dimenticar', 'L. O. V. E', 'My Baby Back Home', 'Cabaret', What A Wonderful World', 'Sono Tre Parole', '...AMC ha condiviso le prime foto e svelato il mese previsto per l'uscita di The Walking Dead: Dead City, lo spinoff con Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan. The Walking Dead: Dead City, grazie al panel d ...Lo spinoff di The Walking Dead su Negan e Maggie si mostra finalmente in tantissime nuove immagini: annunciata anche la première di Dead City ...