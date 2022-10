Terremoto Palermo oggi domenica 9 ottobre | magnitudo ed epicentro

(Di domenica 9 ottobre 2022)2022:edUna scossa diè stata registrata2022, a Monreale, in provincia di. Il sisma, di2.5, è stata avvertito alle 21,29 ed è stata registrata dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con le seguenti coordinate: (lat, lon) 38.1130, 13.2900 con profondità a 9 chilometri. La scossa non era stata immediatamente comunicata dall’Ingv anche se numerose persone sui social, e in particolar modo Twitter, hanno sin da subito scritto di aver sentito unnella zona di. Notizia in aggiornamento

