Terremoto a Palermo | scossa magnitudo 2 5 vicino Monreale

La terra torna a tremare. Undi magnitudo 2.5 è avvenuto a 3 km Nord a Monreale, in provincia di, alle 21:29. Leggi anche > Incidente A4, Claudio Cecchetto e la commozione sui social: 'Si è spento un pezzo di ...commenta Undi magnitudo 2.5 è avvenuto a 3 km Nord a Monreale (), alle 21:29. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica Ingv - Roma a 9 chilometri di profondità. Al momento non sono stati ...La terra torna a tremare. Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a 3 km Nord a Monreale, in provincia di Palermo, alle 21:29. Leggi anche > Incidente A4, ...Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a 3 km Nord a Monreale (Palermo), alle 21:29. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma a 9 chilometri di profondità. Al momento non sono stati ...