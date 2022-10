Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | nella finale maschile Cina-Germania 3-0

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Oggi, domenica 9 ottobre, sono terminati idi, disputati a Chengdu, in: si è giocato l’ultimo atto, con la vittoria della, che ha regolato laper 3-0, ottenendo così il decimo titolo consecutivo, il ventiduesimo complessivo. Laliquida laper 3-0: Fan Zhendong batte per 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) Benedikt Duda, Ma Long supera per 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 11-1) il campione europeo Qiu Dang e Wang Chuqin si impone per 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) su Kay Stumper.femminile-Giappone ...