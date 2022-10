Tennis | Novak Djokovic | “90 vittorie in carriera sono qualcosa di incredibile | ora voglio finire al massimo il 2022”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022)fa suo anche il torneo ATP 500 di Nur-Sultan (Kazakistan) e centra il bis immediato dopo il successo di Tel Aviv della scorsa settimana. Con questi due ulteriori trionfi la bacheca del fuoriclasse serbo si arricchisce dei trofei numero 89 e 90, confermando come anche a 35 anni sia ancora lui il punto di riferimento delmondiale. I suoi numeri fanno davvero spavento. Come rivelaWorldItalia.com, infatti, il nativo di Belgrado ora vanta 1022 successi e 205 sconfitte in, toccando quota 83,293% dicontro l’83,281% di Rafa Nadal che, invece, ha all’attivo 1066e 214 sconfitte. Un sorpasso non di poco conto. Il novantesimo torneo vinto viene commentato da Nole in questo modo: “Ho sempre sognato di raggiungere un ...