Taiwan | l’isola che non c’è ma che vuole esserci

(Di domenica 9 ottobre 2022) Pubblichiamo un estratto di “sospesa.e gli equilibri del mondo” di Stefano Pelaggi (Luiss University Press) Lo scrittore Giorgio Manganelli scrive di ritorno da un viaggio nelnegli anni Settanta: “Dinon sappiamo niente.è anomala. Molto anomala. Giuridicamente è quanto di più prossimo alla non esistenza possibile e Taipei è la capitale delche non c’è”. Si tratta di un’anomalia giuridica e politica.è una nazione che emette moneta, dispone di un proprio esercito, controlla il territorio e difende i propri confini. I cittadiniesi hanno un passaporto, di colore verde e con la scritta, che gli consente di entrare, senza bisogno di un visto, in oltre 150 Paesi. Gli Uffici ...