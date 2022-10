(Di domenica 9 ottobre 2022) Possibile novità in vista per; andiamo a vedere cosa sembra poterre all’estremo difensore della Juventus. Contro il Maccabi è arrivata una vittoria che mantiene viva la speranza della Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League; è chiaro come la sfida decisiva sarà quella in casa del Benfica dove saranno obbligatori i tre punti. Nel frattempo, però, Allegri sembra stia ritrovando una squadra finalmente pronta a competere per gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Se il tre a uno dello Stadium ha portato, finalmente, i gol di Rabiot non si può passare sopra la panchina, seconda nelle ultime due, di Bonucci. Una scelta che potrebbe anche coinvolgere; cerchiamo di capire in che modo. LaPresseIn questo primo scorcio di stagione, la Juventus ha dovuto fare i conti con ...

Juve Dipendenza

...dopo una cavalcata di 40 metri in cui ha lasciato sul posto Bonucci per infilzare poi... Pioli però non ha mai smesso di avere fiducia in lui e ieri gli ha disegnato un ruoloporebbe ...Giocataha la costante di scavalcare ogni volta il ricevitore designato e perdersi in fallo laterale., un paio di volte, ed anche Bonucci regalano in più occasioni la palla agli ... Szczesny, che succede Succede l’impensabile: nessuno ci crede Possibile novità in vista per Szczesny; andiamo a vedere cosa sembra poter succedere all'estremo difensore della Juventus.Blog Calciomercato.com: Le due recenti vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa sembrano fornire almeno il minimo impulso per una ripartenza della Juventus dopo lo stentato avvio di ...