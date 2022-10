Syria | morta in un incidente pochi minuti prima della nascita della sorellina

Moira Costariol, 41 anni, moglie e mamma, èa soli 41 anni presso l'ospedale di Oderzo: un tumore le ha spezzato la vita in otto mesi. ...a compiangere il dolore per la sua scomparsa anche...ODERZO - Non ce l'ha fatta Moira Costariol , 41 anni,ieri all'ospedale di Oderzo. Era malata da tempo. Profondo il cordoglio in tutta la città, in ... il marito Eddy Salviato, la figlia, il ...Parla il papà della 21enne morta sul colpo dopo lo schianto in auto, alla guida il suo fidanzato positivo al test alcolemico e arrestato per omicidio stradale. Papà Romolo: «Era già capitato che fosse ...Romolo Esposito è il padre di Syria, la giovane di 21 anni uccisa ieri ... nemmeno la sua sorellina nata 16 minuti dopo la sua morte. Mi creda non so cosa fare dire né pensare.