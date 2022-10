Supplenze | da GaE e GPS possono ancora essere conferite fino al 31 dicembre Poi si passa alle graduatorie di istituto VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) "Entro quale termine ha senso aspettare le convocazioni per le?" Si tratta di un tema molto frequente sollevato anche nel corso del Question time in diretta su Os Tv del 7 ottobre. L'articolo, da GaE e GPSal 31. Poi sidi

Orizzonte Scuola

Le assegnazioni dellesono nel caos a causa dell'algoritmo impazzito. La misura è colma. ...dei tantissimi docenti della provincia di Frosinone ancora in attesa di una supplenza dao GPS, ......selezionare solo coloro che hanno diritto al completamento se lo spezzone è stato assegnato da... Ne abbiamo parlato in, "maledetto" spezzone: non riesco a completare perché le scuole non ... Supplenze Gae e Gps, “torniamo alle convocazioni in presenza”. Parte la petizione Cattedre ancora scoperte e docenti esasperati. I sindacati hanno organizzato una manifestazione di protesta per mercoledì davanti all’ufficio scolastico provinciale ...Supplenze anno scolastico 2022/23: quante scelte diverse avrebbero effettuato i docenti di GaE e GPS se, entro lo scorso 16 agosto, si ...