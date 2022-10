Firenze Post

I numeri dell'estrazione vincente deldi oggi, 8 ottobre 2022. La combinazione vincente del concorso di oggi: 26, 33, 41, 51, 80, 84. Numero Jolly: 15. Numero SuperStar: 44.'6' né '5+1'. Sono stati realizzati ...altro contesto offrirebbe tali possibilità. Le opportunità sotto questo punto di vista certo non mancano . Pensiamo ad esempio a Gratta e Vinci , Lotto,, concorsi che possono ... Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Jackpot sale a oltre 286 milioni di euro (Sky Tg24 ) Su altre fonti Nessun '6' né '5+1'. Sono stati realizzati quindici 5 che vincono 21.134,06 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 286.500.000 euro ...Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 8 ottobre 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 121 22 e 10eLotto serale. Il sabato sera si seguono le estrazioni Lotto e Supere ...