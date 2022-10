Superbike | Portogallo | Bautista vince gara 2 e allunga nel Mondiale

Razgatlioglu, vincitore della Superpole Race, chiude secondo, sul podio anche Rea PORTIMAO () - Alvaro Bautista fa un altro importante passo verso il titolo iridato in. Il weekend di Portimao regala altri punti preziosi allo spagnolo della Ducati: dopo il secondo posto di ...Nel corso del sesto giro Razgatlioglu torna in vetta infilando Rea in curva 1 . Bautista è terzo a 4 decimi, con Rinaldi a un secondo dal turco. Dalla quinta posizione di Lowes in avanti, il margine ...Razgatlioglu, vincitore della Superpole Race, chiude secondo, sul podio anche Rea PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Alvaro Bautista fa un ...PORTIMAO - Alvaro Bautista fa un altro importante passo verso il titolo iridato in Superbike. Il weekend di Portimao regala altri punti preziosi allo spagnolo della Ducati: dopo il secondo posto di ...