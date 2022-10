“Super Mario Bros Il Film” | trailer ufficiale ed info sull’atteso lungometraggio animato

(Di domenica 9 ottobre 2022) Come era stato già anticipato, l’ultimo Nintendo Direct ci ha consegnato finalmente il primoe tante nuovermazioni su “. Il“, l’adattamento cinematograficocon protagonista l’idraulico dalle origini italiane più famoso dei videogiochi. A presentare questo singolare teaserdall’eccezionale durata di oltre due minuti sono stati nientemeno che Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, e Shigeru Miyamoto, mito del videogaming mondiale, game director Nintendo e il padre (tra le sue altre numerose creazioni) di. I due sono coinvolti nel progetto in qualità di produttori, oltre che in rappresentanza delle due principali compagnie responsabili dello ...

Illumination (nota per, un nome su tutti, 'Cattivissimo me') e Nintendo hanno presentato il primo trailer di TheBros. Movie, il nuovo film animato basato sul mondo diBros., durante la presentazione Nintendo Direct che è stata trasmessa in streaming il 7 ottobre. 'e Luigi di ...Il 6 ottobre è uscito l'attesissimo trailer del nuovo film diBros. che vede nel cast stelle come Chris Pratt, Anya Taylor - Joy e Jack Black. Il trailer è stato mostrato come parte di ...Berlusconi vuole la Giustizia per Forza Italia ma la premier in pectore Giorgia Meloni insiste su Carlo Nordio. Poi c'è la sfida con la ...Illumination (nota per, un nome su tutti, “Cattivissimo me”) e Nintendo hanno presentato il primo trailer di The Super Mario Bros. Movie, il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros., d ...