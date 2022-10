Stromboli | nuova eruzione dal cratere Nord | colata lavica verso il mare – Il video

(Di domenica 9 ottobre 2022) Losi riaccende. Dalla mattinata di oggi, 9 ottobre, un denso fumo nero si è alzato in cielo visibile a grande distanza. Unaè fuoriuscita daldel vulcano e, attraversando la Sciara del Fuoco, ha raggiunto il. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che le reti di monitoraggio hanno registrato i primi movimenti intorno alle 7.23. Si tratta di un flusso piroclastico, cioè valanghe di cenere, gas e rocce che scivola velocemente a valle e che è stato seguito da altri più piccoli flussi. A contatto con l’acqua, ha sollevato intense nubi di vapore. Oltre a questa prima attività, non è stato segnalato altre variazioni significative. Dal punto di vista sismico, invece, un incremento del tremore vulcanico è stato osservato a ...

Losi riaccende. Dalla mattinata di oggi, 9 ottobre, un denso fumo nero si è alzato in cielo visibile a grande distanza. Una colata lavica è fuoriuscita dal cratere Nord del vulcano e, ...Lotorna a far sentire la sua voce. Dalle 7:23 di stamane una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra cade dal cratere nord e ...Lo Stromboli torna a far sentire la sua voce. Dalle 9:23 di stamane una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra cade dal cratere nord e attravers ...Lo Stromboli torna a far sentire la sua voce. Dalle 9:23 di stamane una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra cade dal cratere nord e ...