Strage sulla A4 | è morta Romina Bannini | l’unica superstite dopo l’incidente

(Di domenica 9 ottobre 2022) Èoggi, 9 ottobre, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso la 36ennepersona estratta viva dal pulmino che trasportava 5 ragazzi disabili a un evento in Friuli e che, lo scorso 7 ottobre, si è scontrato violentemente contro un tir lungo l’A4 Venezia-Trieste. Lo ha comunicato l’azienda Ulss della Marca Trevigiana, che ha concluso la procedura di accertamento della morte.era seduta sul sedile posteriore del furgone che si è schiantato contro un tir. Le condizioni della giovane donna sono apparse subito disperate. La famiglia di, su volontà espressa in passato dalla 36enne stessa, ha acconsentito alla donazione di organi.era un’educatrice sociale e culturale e socia fondatrice della cooperativa ...

