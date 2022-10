“Stavo morendo” | il racconto choc di Chiara Rabbi | Reazione allergica quasi letale

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ore di spavento per, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donneha spiegato sui social che stava per morire: ecco cos’è successo. Ore di paura per, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sul suo profilo Instagram racconta lo spiacevole episodio che le è accaduto ieri sera.hai infatti dito che stava per morire facendo spaventare i suoi fan.- ildemocratico.comNelle ultime ore è stata assente dai social destando i sospetti dei follower più attenti, ai quali non sfugge nulla. Questa mattina è tornata sui social per tranquillizzare quanti le avevano inviato messaggi di preoccupazione raccontando cosa è successo ieri sera a cena Tramite storia ...