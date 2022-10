Spal | Venturato verso l’addio | tentazione De Rossi per la panchina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’ex centrocampista della Roma Daniele Depronto alla prima esperienza in: laci pensa.l’esonero Sembra ormai conclusa l’avventura sulladelladi Roberto. Stando alle ultime di Sky Sport, il nome in pole per la successione sarebbe quello di Daniele De, con il quale sono previsti nuovi contatti nelle pme ore dopo quelli già avviati nei giorni scorsi. Dopo il mancato approdo alla Samp, Depuò sbarcare in. L'articolo proviene da Calcio News 24.