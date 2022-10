Spal | UFFICIALE | esonerato Venturato Tacopina pensa a De Rossi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Salta un'altra panchina in Serie B. Dopo la sconfitta di ieri sul campo del Frosinone (2-0) - la seconda consecutiva e la terza in campionato...

Calciomercato.com

In alternativa è possibile vedere la partita Frosinonein diretta streaming sul sitooppure sulle applicazioni per smartphone e tablet. SPRECA GARRITANO Inizia il match tra Frosinone e ...... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) ONEFOOTBALL e HELBIZ Frosinone -(Serie B) - DAZN, ... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoNoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'edizione serale di Sky Sport 24 di domenica 9 ottobre ha riportato come imminente l'esonero di Roberto Venturato da parte della SPAL. Secondo l'emittente televisiva il club ha avviato le trattative ...