Sosta selvaggia e paletti abusivi | ‘bonifica’ nel centro storico

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Servizio congiunto di Carabinieri e Polizia Locale nei quartieri Avvocata e Montesanto: i militari della compagnia, insieme ad agenti dell’ufficio rimozioni veicoli, hanno portato via 30 tra veicoli e ciclomotori parcheggiati lungo la strada senza copertura assicurativa. Rimossi anche 15e transenne posizionati abusivamente per garantire parcheggi, ovviamente senza autorizzazione del Comune. E proprio del Comune di Napoli erano due transenne usate da alcuni residenti per “marcare” l’uso di una porzione di strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Centinaia di automobilisti, nonostante il divieto di, cercano di accaparrarsi un parcheggio utile per raggiungere i locali del centro cittadino in barba però ad ogni regola. Ed è così che chi ...per i monopattini: oltre 1.700 sono quelli sequestrati a Milano in appena 5 mesi perché parcheggiati in modo selvaggio, con una media di circa 12 mezzi al giorno, con picchi di 28 ...Servizio congiunto di Carabinieri e Polizia Locale nei quartieri Avvocata e Montesanto: i militari della compagnia Centro, insieme ad agenti dell'ufficio rimozioni veicoli, hanno portato via 30 tra ve ...Dopo la segnalazione di "Repubblica" ricollocati i dissuasori che impediscono l'accesso a un'area chiusa al traffico ...