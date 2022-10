Sorteggio qualificazioni Europeo 2024 | tutti i gironi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si è tenuto questa mattina a Francoforte ilche si disputerà in Germania. L’ Italia è stata inserita nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Andiamo a scoprire come sono andati gli altri raggruppamenti.: QUALI SONO I? Questi sono i 10sorteggiati: GIRONE A: Spagna, Scozia, Norvegia, Cipro, Georgia GIRONE B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Macedonia del Nord, Malta, Ucraina GRUPPO D: Croazia, Galles, Armenia, Lettonia, Turchia GRUPPO E: Polonia, Repubblica Ceca Albania, Faer Oer, Moldovia GRUPPO F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian ...