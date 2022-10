Sorteggi Euro 2024 | Southgate commenta il girone | lo ha detto sull’Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, a Francoforte, si sono svolti iper stabilire i raggruppamenti delle qualificazioni ad; competizione che di fatto dovrà esser il prossimo obiettivo per gli azzurri di Roberto Mancini, final-four di Nations League a parte. L’Italia, che era testa di serie, è stataata nelC insieme ad Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta; le prime due classificate dei 10 raggruppamenti creati avranno accesso diretto al prossimopeo che si terrà in Germania, mentre gli ultimi posti verranno assegnati tramite playoff fra le vincitrici dei gruppi di Nations League che non hanno già raggiunto la qualificazione. Inghilterra ItaliaProprio in merito alo appena svolto, il ...

