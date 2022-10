Siebert arbitro di Milan - Chelsea | per Maccabi Haifa - Juve c' è Lahoz

Sarà il tedesco Danielad arbitrare la sfida tra Milan e Chelsea in programma martedì alle 21 per il quarto turno del gruppo E di Champions League.nella scorsa Champions aveva arbitrato Inter - Real Madrid, Young Boys - Atalanta e Villarreal - Juve. I suoi assistenti saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Per la Juve Sempre ...Il tedesco Danielè invece l'designato per la partita Milan - Chelsea, quarto turno del gruppo E di Champions League, in programma sempre martedì 11 ottobre ma alle ore 21. Assistenti ...Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro di Milan-Chelsea, valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League, in programma martedì alle 21 a San Siro. Il connazionale Marco Fritz al Var.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare la sfida tra Milan e Chelsea in programma martedì alle 21 ...